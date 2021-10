Si eres amante de las novelas turcas como “El secreto de Feriha”, “Elif”, “¿Qué culpa tiene Fatmagul?”, “Madre”, entre otras, te has percatado que no muestran muchos besos entre los protagonistas. Conoce por qué casi no hay besos ni caricias en las escenas.

Además, si quedaste cautivado con las telenovelas turcas, cuyas tramas mezclan el amor y la intriga, notaste acaso que hay muchas escenas sensuales.

Por ejemplo las producciones de “Las mil y unas noches”, “Amor prohibido”, “Amor Eterno” relatan grandes historias de amor, los protagonistas no suelen dar muestras apasionadas de su cariño, a diferencia de los dramas latinos, donde se ven incluso escenas de pareja en la cama.

Las mil y unas noches (Foto: IMDB)

Las escenas más recatadas en las producciones de Turquía, se deben a que que las telenovelas de este país están reguladas por el Consejo Superior de la Radio y Televisión de Turquía (RTÜK), que posee lineamientos muy estrictos sobre lo que se puede o no mostrar en la pantalla.

El periodista Pere Solà Gimferrer explica en una columna del diario ‘La Vanguardia’, publicada este año, que la mayoría de estas directrices se basan en la ideología y moral de este país de Medio Oriente.

​El Secreto de Feriha

Según el RTÜK, los besos y caricias entre las parejas deben estar muy limitados. En junio del 2020, el actor Furkan Andiç también precisó al diario ‘El País’ que estas muestras de afecto no pueden durar más de 3 segundos en la pantalla.

Beren Saat y Engin Akyurek fueron elegidos como los mejores actores de los Latina Turkish Awards.

¿Qué pasa si no cumplen dichos lineamientos?

Si las productoras incumplir dichas normas reciben fuertes sanciones económicas. Así, en febrero del 2021, las autoridades turcas multaron a la cadena FOX TV por una escena en la que los protagonistas de ‘Love is the Air’ se daban un masaje y aparecían juntos en un jacuzzi. Entonces, ya sabes porque no hay escenas apasionadas.

Producciones deben ajustarse a lineamientos.

