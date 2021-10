La madre de Juan Víctor Sánchez, Alicia Díaz, se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ desde Estados Unidos para salir en defensa de su hijo y pronunciarse sobre el proceso legal que ha iniciado contra Andrea San Martín.

La señora Alicia Díaz indicó que la exchica reality maneja un padrón de conducta, el cual consiste en denunciar hasta que la otra persona se agote y termine por ceder en su petición. Asimismo, la madre de Juan Víctor no tuvo reparos en calificar a Andrea San Martín como una persona “sicópata y narcisista”.

“Juan Víctor ha tenido su enamorada, ya tienen más de un año y pico juntos -no viviendo juntos pero sí de enamorados-, entonces él fue claro y le dijo ‘tengo enamorada’ y ella le dijo que no quería saber nada hasta que eso fuera formal para poder ver las pautas para introducirla dentro y que la bebé la conozca”, comentó en un inicio la madre de Juan Víctor.

MIRA AQUÍ: Conoce todo sobre la relación de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu y cómo se convirtieron en padres

“Pasó el tiempo y en el mes de octubre, ella estaba operada, estaba mal, estaba con pastillas, con medicinas para el dolor y me llamó, me dijo ‘sabes qué, está con la enamorada ahí y Juan Víctor no me la quiere dar a la bebé’. Juan Víctor recién la tenía con él horas y tenía a su otro hijo. En pijama se fue a la comisaría (...) quería llevarse a policías a sacarla a la bebé de la casa de Juan Víctor y lo hizo, se fue con dos policías a sacarla delante de Sebastián, mi nieto”, agregó en su relato.

Luego de ese episodio, Alicia Díaz contó que su hijo Juan Víctor no pudo ver a su hija por más de 20 días. “Le dijo que tenían que hacer régimen de visitas. Pasó veintitantos días sin ver a la bebé porque no lo dejaba ver, no lo dejaba ver”, sostuvo.

Incluso, reveló que Andrea San Martín no tuvo ninguna consideración al momento de establecer el régimen de visitas cuando Juan Víctor le pidió flexibilidad por las clases de su hijo mayor.

VIDEO RECOMENDADO

Juan Víctor inicia proceso legal contra Andrea San Martín