El programa de espectáculos “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, evidenciaron una peculiar situación protagonizada por las familiares de Patricio Parodi.

Verónica Costa y Majo Parodi, madre y hermana del chico reality, fueron abordadas por las cámaras del conocido espacio televisivo cuando se encontraban con Flavia Laos, expareja del ‘guerrero’ y fueron consultadas sobre su aprobación a Luciana Fuster, actual novia de ‘Pato’.

En el video se aprecia que ambas optan por guardar silencio frente al reportero, viviéndose un incómodo silencio para todos los presentes, pues también se encontraban otros amigos de ambas en un vehículo.

Las imágenes fueron compartidas por el programa en medio de una entrevista a la cantante Flavia Laos, quien también se refirió a su asistencia al Baby Shower de Majo Parodi, evento al que acudió Fuster.

“Majo me invitó al Baby Shower y le dije que prefería no ir para no incomodar, (porque estaban) obviamente (Luciana y Patricio) es su hermano y su novia, todo bien”, señaló.

Además, precisó que la hermana del modelo realizó primero una exclusiva recepción para “sus invitadas”.

“Me dijo ‘Lo voy a hacer primero de mujeres, para que puedas venir, y luego ya, si quieren, los chicos bajan con sus novias’. Entonces dije ‘Ya, está bien, pero avísame para retirarme’ (…) Me dijo que ‘Es muy probable que vengan, pero primero voy a hacerlo (el Baby Shower) solo de mujeres, con mis invitadas’”, puntualizó.