El reencuentro entre Flavia Laos y Luciana Fuster en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi continúa dando qué hablar. La actriz se presentó este lunes en el programa “Amor y Fuego”, donde contó detalles de su presencia en dicha reunión familiar de su expareja.

La influencer afirmó que se negó a participar en este evento, sin embargo, Majo Parodi la convenció tras asegurarle que el ‘Pato’ y su nueva novia no estarían en la reunión.

“Majo me invitó al baby shower y yo le dije que de verdad prefiero no ir para no incomodar porque, obviamente, es su hermano y es su novia. Me llamó y me dijo: ‘voy a hacerlo primero de mujeres para que tú puedas venir y ya de ahí los chicos pueden bajar con sus novias’. Le dije: ‘Pero avísame para yo retirarme’”, detalló la modelo.

Flavia Laos aseguró que su encuentro con la integrante de “Esto es Guerra” se habría dado por una falta de coordinación, ya que al baby shower solo asistirían las invitadas de Majo Parodi, y luego se harían presentes los familiares.

“Todo estaba súper bien, no sé si hubo una descoordinación, pero ellos bajaron y yo ya no me podía ir. Entonces esperé un ratito que abran los regalos y ya de ahí me retiré”, señaló Flavia Laos para agregar que no saludó a Luciana Fuster ni a Patricio Parodi.

