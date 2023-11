Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Angie Jibaja, quien negó haber destrozado un departamento que alquiló, en el que se encontraron restos de bebidas alcohólicas, latas de cerveza, colillas de cigarro y presuntos indicios de cocaína.

“Angie Jibaja vivió ahí por unos días, quien le alquiló el departamento era alguien que tenía el apellido de su mamá. Cuando la entrevistamos dice siempre que tiene sus pastillas porque es paciente psiquiátrica. Sí, claro, a mi nunca me ha convencido esa victimización”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la figura de ATV aseguró que la ‘chica de los tatuajes’ ha tenido muchas oportunidades para rehabilitarse de su adicción a las drogas, pero que lamentablemente no tiene fuerza de voluntad.

“Es una persona enferma que no quiere rehabilitarse, que ha tenido múltiples oportunidades de hacerlo, pero no lo hace. Ahora manda mensajes desde Chile y dice que no necesita ser hospitalizada. ¿Qué clase de hospital te dice eso?”, sentenció.

