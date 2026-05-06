Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar la salida de Andrea Llosa de Panamericana TV. La conductora de espectáculos afirmó que el programa de su excompañera de canal dejó de funcionar hace mucho tiempo y que ella ya lo había advertido. Además, criticó la forma en que Llosa ha asumido su retiro, señalando que sería conformista.

En los últimos días, la ‘Urraca’ ha venido comentando la situación de distintos programas de televisión que han sido retirados del aire poco tiempo después de su estreno. Esta vez, se pronunció sobre el final de “La verdad a prueba”, que fue cancelado apenas tres meses después de su lanzamiento.

“ Ahora esta chica, a la que le levantaron su programa de Panamericana, no duró ni dos meses, pero ella se fue muy tranquila y desde una playa presentó su versión: ‘Simplemente no funcionó, pues’. ¡Qué actitud tan derrotista! “, manifestó la periodista.

En ese sentido, Medina recordó que cuando ambas compartían canal, Llosa dejaba el rating muy bajo y le resultaba complicado remontarlo, pues en varias ocasiones recibía apenas tres puntos de audiencia.

“Estuvo acá y todo el mundo le decía que el programa no estaba funcionando”, agregó.

La pelirroja también dijo al público que la televisión comercial es un entorno exigente y que, así como hoy puede respaldar un programa, mañana también puede dejar de hacerlo. También, señaló que es clave la constancia y la renovación periódica, ya que los canales buscan recuperar la inversión destinada a la producción de los espacios televisivos.

“ La televisión es cruel, es una jungla. Acá solo los más fuertes sobreviven. No hay que ser conformistas, en la vida se lucha hasta el final, te vas peleando ”, finalizó.