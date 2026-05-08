Magaly Medina no tardó en responder a Jefferson Farfán luego de que este la mencionara en una publicación en redes sociales con el mensaje: “Señora @MagalyMedinaV no se olvide de mi pago, por favor”.

“ Que chambee en lugar de mendigar plata. Supongo que está necesitado porque su mall está mosqueándose. He leído que es un fracaso ”, declaró a Trome.

“Su inversión en ‘La Manada’ se está yendo al agua porque sus contratados pierden marcas todos los días”, agregó.

Asimismo, la ‘Urraca’ afirmó que su casa televisiva ATV ya le pagó casi la mitad de los 350 mil soles al exfutbolista.

“ Que yo sepa, el canal ya pagó casi la mitad. ¿De qué se queja? ¿Tan necesitado está de unas cuantas monedas? Parece que él me tiene es mucha envidia de que me construya una casa como la mía y tenga el nivel de vida que tengo y que él no tiene. Que se construya una casa, que gaste plata, que gaste sus millones ahí ”, sostuvo.

“ATV ya le pagó casi la mitad. ¿Tan necesitado de plata está? ¿Necesita para salir a comer los fines de semana o comprarle regalos a la enamorada? Yo no tengo la culpa de sus fracasos financieros o de sus malas inversiones”, añadió.

Además, Medina asegura que “se está cumpliendo lo que el juzgado de ejecución ha dicho” y que Farfán “anda amenazando” con que si no realizan el pago, “todas las semanas le pide al juez que me envíe a la cárcel, que haga efectiva la prisión”.

“ Imagínate qué alma tan vengativa tiene este hombre. Yo nunca odio a nadie, ni a mis entrevistados ni a mis criticados, pero este quiere verme en la cárcel ”, refirió.

“ Anda viendo si hago el servicio comunitario o si no, por eso estamos pensando con mi abogado denunciarlo por acoso, porque cuando alguien no te deja vivir en paz, trata de importunarte de esa manera y no te deja trabajar libremente, eso es acoso ”, manifestó.