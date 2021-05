Magaly Medina cuestionó a la actriz cómica Dayanita participe en “privaditos’ pese a que tiene trabajo en el programa ‘JB en ATV’. Recordó que varios artistas incurren en estas reuniones ya que no pueden trabajar en conciertos debido a las restricciones por la pandemia.

“Lo más asombroso es que Dayanita, una de las estrellas favoritas de JB en ATV de Jorge Benavides, esté cachueleando, ganándose unos soles más en privaditos”, dijo en un primer momento Magaly Medina.

Tras hacer esta críctica, la conductora de televisión explicó que la situación de Dayanita es bastante diferente a la de otros artistas, quienes se ven impedidos de trabajar en el sector entretenimiento.

“Ella tiene trabajo, ella no está en las mismas condiciones que algunos que no tienen absolutamente nada, que la pandemia les quitó absolutamente todo. Ella tiene acá un trabajo, ella es uno de los personajes más populares de este show”, señaló.

Pide sanción

Además la ‘Urraca’ preguntó si la sancionarán y aseguró que asistir a estas reuniones puede afectar a los demás integrantes del programa de Jorge Benavides.

“¿Supongo yo que a ella le habrán sancionado no?, ¿Le habrán mandado a su casa no? Yo creo que como se mide en un canal a todos, hay que medirlos a todos por igual para dar lecciones. No permitir ese tipo de acciones”, preguntó Magaly.

“Supongo que estará debidamente sancionada como debe de ser, porque al hacer esos privaditos, afecta a todo el programa”, culminó.

