Jossmery Toledo tuvo una presentación en Chachapoyas, región de Amazonas, varios días después de que fuera captada con Paolo Hurtado. Por ese motivo, Magaly Medina dijo que la expolicía habría subido su tarifa en los shows tras el ampay con el futbolista, según le informaron los empresarios.

“ No le importa para nada y sigue facturando y no le importa nada. Parece que ha aumentado su tarifa. Nos han contado los empresarios que la llevaron a Amazonas que les cobró 4 mil soles más pasajes y viáticos ”, expresó la figura de ATV este 1 de mayo.

Asimismo, Medina se cuestionó por qué contratan a la exchica reality si no tiene muchos talentos.

Según la popular ‘Urraca’ sería solo porque está en el ojo de la tormenta tras ser ampayada dos veces con el futbolista. “ La llevarán para satisfacer la curiosidad morbosa porque ella no canta, no baila ”, afirmó.

Además, Magaly Medina lamentó que las mujeres en Chachapoyas se tomaran fotos con Jossmery Toledo tras ser captada con Paolo Hurtado, pese a que él mantenía una relación de casi 10 años con Rosa Fuentes.

“No sé por qué las mujeres le piden foto allá. No entiendo yo no me tomaría foto con ella”, manifestó.

