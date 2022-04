En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes de Karen Dejo besándose con el empresario César Rey de Castro y, el fin de semana, paseando con Christian Buhler. Cabe mencionar que la conductora de TV reveló que los salientes de la chica reality le pidieron que no saquen al aire las grabaciones.

“Qué malcriadito es este empresario Christian Buhler con el que ella salió la primera vez y ahora pasó el viernes y el sábado en Chaclacayo porque la niega horrible (...) me contaron de que él se sentía avergonzado de que las cámaras lo hayan ampayado con Karen Dejo”, contó Medina.

Pero no solo él pidió que no se emitiera las imágenes junto a Karen, sino también lo hizo el joven empresario César Rey de Castro. Mientras que Karen reveló que sigue soltera y que las salidas con los dos empresarios no significó nada.

Luego continuó con: “este chico César Rey de Castro, me llamaron y no diré quién, para pedirme que no saque las imágenes a pedido de él. Otro que también quiere ocultarla, pero para qué se mete con bataclanas di después se van a avergonzar. Se avergüenzan los hombres de reconocer que tienen un romance con alguien ligado al vedetismo. Apechuguen no más”,

Karen Dejo: ¿Por qué la señora Magaly Medina tiene que cuestionar mi dignidad?

Karen Dejo reapareció en televisión para hablar del informe en “Magaly TV, la firme” donde se presentaron imágenes de la exchica reality junto a Christian Buller y César Rey de Castro. La ‘excombatiente’ no toleró los calificativos que usó Medina en su programa y le respondió fuertemente.

La exchica reality fue invitada al programa “América Hoy” para dar su descargo. Durante su intervención aclaró que no mantiene ninguna relación sentimental y que no tolera que Magaly Medina la haya denigrado con sus declaraciones y burlas.

“Yo soy una mujer soltera, no le estoy haciendo daño absolutamente a nadie. Vivo con una libertad y tranquilidad que eso es así. ¿Por qué la señora Magaly tiene que cuestionar mi dignidad? ¿Por qué la señora Magaly tiene que hablar denigrando mi dignidad como mujer? El hecho que ella sea una comentarista de espectáculos, líder de opinión, no le da derecho de defender su punto de vista así”, dijo Karen Dejo.

MIRA: “¿Por qué quieres ser mujer?”, le pregunta un usuario a La Uchulú y ella le da un reflexivo mensaje

“No es que pueda hacer lo que quiera, yo tomo las decisiones en mi vida sin perjudicar a nadie. Se me está catalogando de una manera aberrante, me están diciendo que soy una vedette... El hecho de ser vedette no tiene nada de malo, pero la forma en como lo dice si. Me ha dicho bataclana”, añadió la popular ‘Sabrosura’.