Magaly Medina se pronunció en su programa sobre la fuerte pelea que tuvo Paco Bazán con Erick Delgado en su podcast “Ni loco, ni santo”.

La periodista indicó que el perdón que pidió el conductor de televisión, a quienes habría ofendido, “no vale nada”.

“ Eres un irrespetuoso, como a ti te gusta hacerme basura frente a la gente ”, manifestó Bazán.

Luego Delgado respondió: “ ¿Yo tengo la culpa de las huev*das que hablas?, ¿Quién es el que se presta para el show? Tú. Si no quieres venir, no vengas, nadie te obliga ”.

Ayer, la “Urraca” arremetió contra Paco Bazán por su comportamiento: “ Lo acogíamos en el programa porque nos parecía tan caballerito (...) pero de pronto, cuando ya perdió las esperanzas, él se convirtió en otro. No sé si esa era su verdadera cara que él tenía y que la ocultaba. De repente a nosotros nos mostraba toda una actuación que solo era una máscara y en el fondo él era así ”.

“ Últimamente, el que es soez, procaz, el que muestra un lenguaje de acequia, es Paco (...) Era sumamente gracioso, nos encantaba tomarle el pelo porque hasta sonso parecía ”, añadió.