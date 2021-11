La conductora de televisión Magaly Medina respondió a la exchica reality Rosángela Espinoza, quien arremetió contra la popular ‘Urraca’ por su fotografía en Telemundo.

“No me vuelvas a señalar con el dedo mi programa, no vuelvas a ensuciar mi trayectoria, porque eso es ensuciar una trayectoria y reputación que a muchos no le puede gustar, pero se aguantan pues, porque trayectoria en TV tengo”, dijo la presentadora de ‘Magaly TV: La Firme’.

Asimismo, Medina recordó el paso por la televisión de la popularmente conocida como la ‘chica selfie’, siendo la escena más recordada su pelea con Yahaira Plasencia en ‘Esto es Guerra’.

“Yo no soy conocida en televisión por mentirosa”, indicó Medina.

La popular ‘Urraca’ arremetió contra la ex chica reality por dejar entrever en sus descargos que está coludida con alguien que busca vengarse de ella tras su salida de “Esto es Guerra”.

“O sea que ahora soy un pelele, soy una pobre tonta a la que otros mueven, a la que otras le dicen cómo hacer su trabajo”, empezó señalando la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

