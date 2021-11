La conductora de televisión Magaly Medina reveló que el futbolista del club de la Universidad César Vallejo Rodrigo Cuba pidió a un juez, del Juzgado de Familia de Lima, la tenencia completa de su hija con Melissa Paredes.

“Él ha presentado todo este expediente porque eso de que quiero la tenencia compartida, era un discursito que estaban haciendo, pero al parecer, como las cosas cada día se ponen color de hormiga. Melissa Paredes sale, retruca, se defiende, argumenta, acusa, bueno”, dijo la popular ‘Urraca’ en ‘Magaly TV: La Firme’.

“Parece que Rodrigo ha decidido dar un zarpazo y es que ahora le pide al juez especializado del Juzgado de Familia que le dé la tenencia completa de su menor hija. Está pidiendo en esta demanda la tenencia completa de su pequeña hija de cuatro años que procreó con Melissa Paredes”, agregó.

De acuerdo con Magaly Medina, tuvo acceso a la demanda y solicitud que realizó Rodrigo Cuba ante el Poder Judicial para que sea el responsable total de la tenencia de su menor hija con Melissa Paredes.

“Todo este fajo que tengo acá, es el expediente que ha presentado Rodrigo Cuba. Entérate, Melissa. El gato parecía dormido, mansito, domesticado, no hablaba, era el enamorado, el hombre herido, sufrido, pero miren el expediente. Lo he dividido porque acá vamos a tocar el amplio expediente, hay cosas tan íntimas en las que no me voy a meter, que no voy a leer para ustedes, pero sí la sustancia”, sostuvo la conductora de televisión.

