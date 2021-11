La conductora de televisión Melissa Paredes se pronunció, mediante un comunicado que fue difundido en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, que no acepta pagar la mitad de todos los gastos de su hija con su aún esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

De acuerdo con la presentadora de TV, el jugador de la Universidad César Vallejo tiene ingresos más altos que ella, y que, además, paga el alquiler de un inmueble, mientras él no.

“Respecto al tema económico, el sr. Cuba no obstante tener ingresos bastantes más altos que los míos, solicita pagar la educación salud y ropa en un 50% por cada padre. Parece que olvida que él se ha quedado en posesión de una casa que también me corresponde, en cambio mi persona paga el alquiler de un inmueble, la comida, los servicios, útiles de aseo y todos los demás gastos de nuestra hija”, indicó.

Asimismo, Rodrigo Cuba, en la propuesta de conciliación que le envió a su esposa, pido la tenencia compartida de la menor de edad. Sin embargo, Melissa Paredes tampoco está de acuerdo con sus términos.

“Por el presente comunicado pongo en conocimiento que con fecha 27 de octubre de 2021, recibimos mis abogados y yo una propuesta de convenio del Sr. Rodrigo Cuba, por la cual, nos solicitaba vivir con nuestra hija de lunes a jueves y yo (su madre) de jueves en la noche hasta el domingo a las 6:00 pm”, reza el comunicado.

“Frente al pedido antes descrito debo indicar que su pretensión es ejercer la tenencia de nuestra hija de 04 años, lo cual no aceptaré. No existe razón jurídica ni moral para que me arrebaten a mi niña, ella es muy unida a mi, duerme conmigo todas las noches y seria inhumano que la castiguen de esa manera”; agregó.

