El programa de Magaly Medina sorprendió al mostrar unas fotos que revelarían que Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda estuvieron juntos compartiendo un día de piscina.

Según comentó la conductora de ‘Magaly TV: la firme’, las semejanzas que encontraron en las fotografías que ambos postearon los delató.

Fotos demuestran que Melissa Paredes y Anthony Aranda habrían estado juntos en una piscina. (Foto: Captura ATV)

“La foto que pone el activador hoy día tomando sol y Melissa pone esta fotito. Miren el mueble lila y blanco y mira lo que se ve en sus lentes, una piscina. O sea, ella está sentada al fondo y él está ahí en la piscina metido, en el mismo sitio”, comentó la popular ‘Urraca’.

Vale indicar que Melissa Paredes publicó la instantánea en sus historias de Instagram, en tanto el exbailarín de ‘Reinas del Show’ hizo lo propio en su feed de la popular red social.

Como se sabe, debido a que tiene la tenencia compartida de su hija con Rodrigo Cuba, la actriz peruana pasa los primeros días de la semana sin la menor y puede disfrutar de su vida de soltera.

Por su parte, Laura Borlini cree que Melissa Paredes intenta mantener su relación con el bailarín Anthony Aranda para demostrar que no solo se trató de un desliz.

“Yo pienso que Melissa de alguna manera nos quiere demostrar al no terminar la relación con este bailarín que no fue una metida de pata, que no fue le saqué la vuelta porque sí, sino que había un sentimiento de por medio, lo cual no justifica nada. Y de repente siente que está enamorada”, comentó la invitada del programa de espectáculos.