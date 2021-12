Tras ver la celebración de Jorge Cuba en las redes sociales por la firma del divorcio entre su hijo Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, Magaly Medina no dudó en hablar sobre la reacción del popular ‘Gato’ y cuestionar la actitud que mostró su padre.

“Se fue bien enternado a firmar su divorcio, acompañado de su hermano y su padre, en honor de multitud, como si ellos le dieran a él, el coraje y celebración. De arañado ‘Gato’, tampoco va. Te debiste liberar hace tiempo, antes que te adornaran, pero no te diste cuenta”, comentó la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la conductora de televisión criticó que su progenitor Jorge Cuba haya estado presente en todo el proceso legal que duró su divorcio con la actriz peruana.

“En una relación no hay terceros que se deban meter. Su hijo no es un niño, hace años que cruza la pista solo. Este señor Cuba no entiende que casarse, divorciarse, es una decisión personal sin presiones familiares, amicales, ni de la sociedad”, sostuvo Magaly Medina.

Finalmente, Magaly Medina señaló que el padre de Rodrigo Cuba no tiene nada que celebrar, ya que la más afectada es su pequeña nieta de cuatro años.

“No tienes que acompañar a tu hijito a que firme el divorcio, a que se separe, porque no tienes que celebrar nada. Acá dos vidas perdieron, el proyecto de vida juntos, se deshizo en el camino, y una niña se ha quedado sin padres”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo Cuba enternece al regalarle un ramo de flores a su hija

Rodrigo Cuba enternece al regalarle un ramo de flores a su hija. (Fuente: Instagram @gatocuba16)