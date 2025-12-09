La primera pregunta dirigida a Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad tomó por sorpresa a Magaly Medina. En el sillón rojo, a la popular ‘Colita’ le consultaron si se arrepentía de haber sido pareja del ‘Loco’ Vargas. “Una historia de locura sacada de no sé dónde”, expresó la ‘Urraca’.

“ Quieren cambiar la historia. Resulta que ahora se siente la enamorada del ‘Loco’ Vargas, o sea la novia ”, manifestó la conductora de televisión.

“ ¿En qué momento fue la novia del ‘Loco’ Vargas? Ella fue la clandestina, la amante ", agregó.

Medina consideró que quisieron limpiar la imagen de la ex modelo.

“ Ella se burlaba de la mujer de Vargas como ustedes no tienen idea ”, concluyó.

Como se recuerda, en su participación en “El Valor de la Verdad”, Tilsa Lozano fue consultada sobre si se arrepentía de haber sido enamorada del ‘Loco’ Vargas.