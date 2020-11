Durante la más reciente emisión de su programa, Magaly Medina criticó que Vanessa Terkes decidiera postular como precandidata al Congreso de la República, al deslizar la posibilidad de que detrás de dicha situación se escondan otras intenciones políticas por parte del partido al que pertenece.

Cabe recordar que Terkes es precandidata al Parlamento por Alianza para el Progreso (APP), cuyo líder es César Acuña, candidato a la Presidencia de la República.

En ese orden de ideas, Magaly Medina consideró que la convocatoria de la actriz responde a que desde dicha organización buscarán competir con George Forsyth, aún esposo de Terkes y actual líder en las preferencias electorales, según Ipsos.

“En papeles, por lo menos, es la esposa de George Forsyth, y él en algún momento se va a enfrentar a César Acuña por la Presidencia de la República. Entonces, teniendo a la Terkes le pueden sacar le pueden sacar cositas, le pueden enfrentar. Ella puede decir que no está para hacer contracampaña. Ah, no, tú quizá no, por eso te dice Beto (Ortiz) no seas ingenua, mamita. La política es sucia ”, comentó en Magaly TV La Firme.

Asimismo, Medina enfiló sus ataques contra la actriz en cuanto a su pasado y la falta de pergaminos o estudios relacionados a la política para postular a un escaño en el Congreso.

“No lo han hecho porque tú tienes logros, méritos y realmente vas a ser un aporte en un Congreso. No, para nada, porque además, cuáles son tus galardones, cuales son sus méritos, diplomas, conquistas, cuál es su aporte en el mundo de la política. No tiene estudios de ciencia política en Harvard”, añadió la conductora.

