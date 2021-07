Yahaira Plasencia se presentó en el set de Magaly Medina para contar todo lo relacionado con su nuevo tema que se acaba de estrenar en todas las plataformas musicales y, de paso, mencionar qué es lo que sucedió con su relación con Jefferson Farfán. En esta entrevista no faltaron las indirectas como la de la Patrona que insinúo que ella no volvería con su expareja tal y como lo hizo la popular Urraca.

“Te voy a cantar a ti, Magaly, y para todas las parejas que terminan y vuelven. Ah, sí, ella volvió, yo no tomo el café dos veces, pero está bien”, empezó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Ante estos comentarios de la Yaha, Magaly se mostró incómoda y trató de defenderse. “Ese es el marido con el que me casé. Además, yo no le puse los ‘cachos’ a mi marido. Solo te estoy respondiendo, yo no le puse los ‘cachos’ a mi marido y él tampoco me los puso. Así que solo me tomo el café de mi marido”, señaló.

La salsera siguió burlándose de la presentadora de TV, ya que no tuvo algú argumento para arremeter. “Pero no te piques, ráscate... Uy no, se picó, te recuerdo que el que se pica pierde”.

Yahaira Plasencia sobre supuesta infidelidad a Jefferson Farfán: “Es falso”

La salsera también habló sobre su relación con Jefferson Farfán, negando que se separaron debido a los celos o a una infidelidad.

“A nosotros nos llegó un rumor desde Moscú que la separación venía a raíz que tú te escribías con un futbolista”, comentó Medina.

Plasencia lo negó desde el primer momento. “Él se enteró y pidió que venga una avión rápido para llevársela de regreso a Lima”, agregó la presentadora de ATV.

“No no, nada que ver, no hay forma, es totalmente falso. Esos no fueron los motivos (de la separación). Ambos teníamos rumbos distintos, él con sus cosas y yo con las mías”, acotó la salsera.