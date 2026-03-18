Magaly Medina volvió a referirse al viaje de Mario Irivarren y Said Palao a Argentina y adelantó que aún falta contenido por difundirse. La conductora indicó que lo visto hasta ahora no es todo y que existen más imágenes que serán emitidas hoy 18 de marzo.

Según explicó, el material restante ampliará lo que ya se ha mostrado y permitiría observar con mayor claridad el comportamiento de los protagonistas.

La presentadora describió el caso como un “terremoto en la farándula” y cuestionó el contexto en el que se desarrolló el viaje. “De repente estaban despidiendo a alguien, de repente alguien se iba casar” , ironizó al comentar las posibles explicaciones de los involucrados.

En su intervención, también expresó críticas hacia Said Palao por su relación con Alejandra Baigorria y cuestionó la organización del viaje.