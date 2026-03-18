Magaly Medina volvió a referirse al viaje de Mario Irivarren y Said Palao a Argentina y adelantó que aún falta contenido por difundirse. La conductora indicó que lo visto hasta ahora no es todo y que existen más imágenes que serán emitidas hoy 18 de marzo.
Según explicó, el material restante ampliará lo que ya se ha mostrado y permitiría observar con mayor claridad el comportamiento de los protagonistas.
La presentadora describió el caso como un “terremoto en la farándula” y cuestionó el contexto en el que se desarrolló el viaje. “De repente estaban despidiendo a alguien, de repente alguien se iba casar”, ironizó al comentar las posibles explicaciones de los involucrados.
En su intervención, también expresó críticas hacia Said Palao por su relación con Alejandra Baigorria y cuestionó la organización del viaje.
“Tienen que entender que están con personas mediáticas, en el caso de Said siempre ha sido un príncipe con suerte, porque Alejandra Baigorria es muy trabajadora...”, aseveró.