Choca Mandros se pronunció sobre las imágenes de Said Palao abrazando a una modelo y afirmó que el chico reality solo le debe explicaciones a su actual pareja, Alejandra Baigorria. Por ese motivo, Magaly Medina llamó machista a la figura de América Televisión.

“Tanto se te ha metido en la cabecita que como eres integrante de América, ahora piensas que, porque eres un conductorcito de América, ahora tú vas a dictar las normas de lo que se acostumbra a nivel mediático o no mediático. Ay por favor, por eso le dicen la lavandería, porque le lavan la cara a todo el mundo”, expresó Magaly

Luego continuó con: “no puede estar diciendo que es algo que solo les compete a ellos, no, no, no, cuando tú vives del resto de la gente, tienes negocios que haces con tus redes, les debes una explicación, no solo son personas x, son dos mediáticos que le deben todo a su público.

“No sé cuál es su mentalidad machista, y miren que Choca, siendo además gay, debería ser más promujer, no tolerar este tipo de faltas de respeto. Ahora es un machista cualquiera”, dijo la conductora.