Magaly Medina inició su programa de este viernes respondiendo al comunicado que emitieron Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid, en el que indicaron que su amistad se quebró por su “interés de generar rating” con el nacimiento de su bebé.

La popular ‘Urraca’ desmintió lo dicho por el cumbiambero y la hija de Jessica Newton, indicando que en todo momento respetó que ellos no quisiera exponer a su bebé y que incluso en la videollamada que le hicieron para que conozca al pequeño, le tapó la cara para mostrarlo en su programa.

Sin embargo, cuestionó que el intérprete de “No te creas tan importante” no haya cumplido su palabra pues, según reveló, él le prometió que le darían la exclusividad de la llegada al mundo de su hijo, pero finalmente, cuando su equipo intentó contactarlo, los dejaba en visto.

En ese sentido, la conductora de “Magaly TV: La Firme” cuestionó que Deyvis no haya sido sincero pues en ningún momento conversó con ella para advertirle que, debido a su trabajo como jurado en el programa de Gisela Valcárcel, no iba a poder darle el material que le había ofrecido.

“Qué fácil era decir: ‘¿Sabes qué? No me vayas a estar grabando porque si tu lo pones hoy día, me vas a crear problemas con mi contrato con Gisela. ¡Francamente! La cosa es así, no que tratar de quedar bien conmigo para al día siguiente ir (al otro programa) a hacer su show”, indicó.

“A mi de verdad, las medias tintas, las medias verdades, no me gustan. Dicen que todas historias tienen tres versiones: la mía, la tuya y la verdadera. En este caso espero que ustedes saquen la verdad de todo esto”, finalizó tajante sobre este punto Magaly Medina.

