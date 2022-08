¡Fuego! La conductora de televisión Magaly Medina respondió a una presunta indirecta de su colega de América Televisión Gisela Valcárcel.

La popular “señito” estrenó su nuevo programa titulado “La Gran Estrella”, el último sábado seis de agosto, y se refirió a las personas que gustan de adquirir prendas “de marca”; accesorios que Medina muestra constantemente en sus redes sociales con sus seguidores.

“Más mentirosa es la Gise, más doble cara... porque es doble cara, hipócrita a morir ¿Lo que hace no es una indirecta? ¿Por qué no me lo dice de frente? (…) Ya volvió con las Giseladas”, increpó Medina.

Por otro lado, la popular “urraca” también cuestionó que la conductora eligiera a cantantes como Yahaira Plasencia y Michelle Soifer como “entrenadoras” para los competidores del referido show.

“Trae a dos personas que justamente necesitan entrenamiento vocal. Yahaira Plasencia necesita que la entrenen, si ella no canta bien”, puntualizó.

