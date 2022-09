Arremete. La presentadora de televisión Magaly Medina volvió a referirse a las cifras de rating en la programación del canal ATV.

La periodista, que conduce el espacio televisivo “Magaly TV La Firme”, cuestionó a quienes afirman, entre ellos el conductor Rodrigo González, que su programa cuente con un “colchón” previo de varios puntos de rating.

La popular ‘urraca’ evitó referirse directamente al programa anterior al suyo, presentado por Andrea Llosa, sin embargo, aseguró que sí le genera “frustración” no alcanzar un nivel de rating respetable.

“Cuando aquí no tengo buen rating ya saben cómo me pongo (...) y cuando me llevan la contraria también, y cuando me dicen que me dejan colchón cuando no es cierto ya saben cómo me pongo. La mentira me revienta, las cosas por su nombre”, afirmó Medina entre risas.

