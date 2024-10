Magaly Medina se pronunció respecto a la indemnización que recibió Lucho Cáceres por el juicio que le entabló por difamación en el año 2019. Según la ‘Urraca’, la reparación civil al actor fue pagada por el canal ATV.

“ Nosotros siempre hemos sido respetuosos de los dictámenes judiciales y ATV se encarga de contratar mi defensa y también de los costos que resulten de ella como mis abogados ”, declaró para Trome.

“ Nosotros siempre cumplimos con lo que la justicia ordene estemos o no de acuerdo. Mi libertad no se puede poner en riesgo y es uno de los motivos de preocupación del canal y por eso fueron ellos los que decidieron finalizar los servicios del anterior abogado. Este tipo de situaciones no ocurrirán de ahora en adelante ”, añadió.

Lucho Cáceres revela que Magaly Medina le pagó millonaria reparación civil tras perder juicio por difamación

Tras cuatro años de un proceso judicial y tres sentencias consecutivas, Lucho Cáceres contó que Magaly Medina le pagó la reparación civil ordenada por los tribunales.

La demanda por difamación inició en 2019 y terminó con un pago millonario a favor del actor.

El intérprete nacional contó que la ‘Urraca’ evitó una condena efectiva luego de pagarle 70 mil soles dentro del plazo estipulado por el juez, pues de no hacerlo, podría haber regresado a la cárcel.

“Me parece que fue una actitud caprichosa porque ya estaba señalado entre las normas de conducta, con la condición de que esa prisión suspendida volverla efectiva si no se cumplía. Ella estaba retrasando el pago, entonces, ahora sí ya hizo la consignación en el banco. (...) Cuando el juez le dice que tiene tres días para hacerlo, lo hizo, iba a regresar a la cárcel”, sostuvo al diario El Popular.

Cabe recordar que en el 2019, Cáceres tomó la decisión de llevar a la conductora de TV a los tribunales después de que ella emitiera comentarios que, según el reconocido actor, dañaron su reputación y honor.

“Decirle “escoria”, “quédate en el basural de donde saliste” –fueron los insultos que me dijo– no es libertad de expresión. Yo he recibido durante años calificativos de ser un matón y eso daña mi honor. Lo que la gente no tiene claro es que el honor es un bien jurídico fundamental porque una vez que dañan tu honor, la estigmatización se produce rápidamente en un sector y eso no se borra”, añadió a dicho medio.

