Magaly Medina no fue ajena a la reunión que sostuvieron Jorge Benavides y Carlos Álvarez con el productor Ney Guerrero en las instalaciones de ATV el último viernes y -a pesar que ambos ‘negaron’ que estén pensando en volver a trabajar juntos- ella aseguró que están ‘cocinando algo’.

“¿Saben lo que ha pasado aquí en nuestro canal, en ATV? Jorge Benavides y Carlos Álvarez se juntaron ¿Qué hacían juntos en una reunión? Según ellos estaban visitándose, estaban conversando, pero que sepamos ellos no conversan hace muchísimos años”, inició diciendo la ‘Urraca’.

“Ellos se distanciaron porque antes -acuérdense- trabajaban juntos y cada uno tiene su programa siempre en canales diferentes y ahora de pronto, dos personas que estaban casi, casi enemistadas, están juntas otra vez… A la ‘Gise’ le va a dar un ataque”, agregó.

Inmediatamente, empezó a emitirse un video en el que ambos cómicos descartaban que pudiesen juntarse otra vez. “Yo he venido aquí a ATV a promocionar mi show a apoyar a los niños con cáncer etc y aquí me he encontrado con Jorge”, dice Álvarez en el clip.

A los que JB añade: “Alguien nos ha tomado una foto y se está especulando mucho que nos vamos a juntar pero lamentablemente eso no va a suceder, así que no se ilusionen (...) En todo caso nos visitamos en nuestros programas”.

Su versión no resulta creíble para la ‘Urraca’, ya que además, al final del clip, ambos cómicos hacen un guiño que deja en evidencia que su discurso no sería del todo cierto, y que sí estarían analizando la posibilidad de hacer un programa juntos.

“Ellos se juntaron en la oficina de Ney Guerrero hoy día y las redes, por supuesto, estallaron. Ese guiño que nos hacen al final, a mí no me vienen con cuentos. De que se cocina algo, desde que pasaron por la oficina de Ney Guerrero es que se cocina algo”, aseguró.

Y continuó: “A la ‘Gise’ ciertamente esta noticia no le va a agradar nada, porque JB tiene su programa de los sábados y si se une con Carlos Álvarez para hacer algo juntos, ¡Uy! Tendría que cancelar ese proyecto de programa que no le funciona ‘rai nau’”.

Finalmente, le envió un sarcástico mensaje a Gisela Valcárcel: “Si quieres algunos detalles sobre esto. porque no puedo decir lo que realmente sé, llámame mana, llámame, que yo te cuento lo que realmente sé. Algo se traen entre manos, eso lo puedo apostar”.

