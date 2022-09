Manolo Fernández, padre del aún esposo de Karla Tarazona, habló en exclusiva para América Hoy y contó que Rafael Fernández no tiene ningún cargo en su empresa y que no sabe nada de él.

“Yo no he hecho ningún comunicado, han creado una cuenta falsa con mi nombre. Yo no sé nada, estoy de viaje. No he hablado nada con él, no tengo comunicación. No sé nada, estoy fuera del país. Yo no hablo con él hace tiempo, él no trabaja conmigo, ni sé nada de él”, contó el médico.

Luego continuó con: “no, nada (no estoy peleado), yo estoy con otras actividades en estos momentos, no he tenido tiempo para conversar con él. No sé nada, él ya es una persona de 50 años, ya va a ser abuelo también. Yo tengo 80 años, yo ya estoy para irme al otro lado, más bien”.

Declaraciones del papá de Rafael Fernández

Rafael Fernández tiene pocas propiedades y una deuda millonaria, según Magaly TV

El empresario Rafael Fernández, quien ha hecho noticia en los últimos días por su sonado divorcio de la conductora de televisión Karla Tarazona, tiene una deuda millonaria y pocas propiedades a su nombre, según reveló el programa “Magaly TV la firme”.

Según un reportaje difundido este jueves, el aún esposo de Tarazona es gerente en trece empresas, aunque solo cuatro están activas, entre ellas Farvet, de propiedad de su padre, el doctor Manolo Fernández.

Asimismo, Fernández posee a su nombre un Mini Cooper, una combi, dos motos, un yate que compró por 31 mil dólares y tres propiedades en Asia.

Además, Diguma EIRL, una de sus empresas, tiene una millonaria deuda según Infocorp, aunque figura en verde, es decir, cumple puntualmente con hacer todos los pagos pendientes.

Del mismo modo, sobre los lujosos vehículos y la camioneta que mostró en una oportunidad no existe registro alguno, pese a que mostraba como ‘hobby’ ser piloto de carreras y de un helicóptero.

Como se recuerda, el último viernes Karla Tarazona anunció el fin de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández, luego de dos años de haber contraído nupcias. La conductora de televisión lo anunció a través de sus redes sociales.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, indicó en un comunicado.

