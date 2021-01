En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la conductora Magaly Medina criticó a la salsera Yahaira Plasencia por tildar de “ganado” a sus pretendientes durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram.

“Qué feo es cuando una mujer saca el despecho de su corazón. Qué feo es cuando una mujer habla desde la piconería. Parece que se ha picado por toda la soltería que ha proclamado Jefferson Farfán en sus redes sociales”, dijo la conductora.

Asimismo, la presentadora de espectáculos aseguró que la actitud de Yahaira Plasencia le pareció “vulgar” porque no reflejaba lo que una intérprete de salsa debería mostrar a sus seguidores en redes sociales.

“Yahaira, una dama que se quiere, que se respeta y sabe lo que uno vale, se queda calladita, pero no eres picona. Y por picona pareces vulgar. Cómo vas a decir: el ganado está allí. Todo para decirle al mundo entero y a Jefferson Farfán que tienes una población de pretendientes”, señaló.

“Está bien, eres salsera y eres mujer, pero tienes que respetarte y quererte. ‘El ganado está allí’, pareces la borrachosa de la cantina de la esquina. ¿Qué te pasa, Yahaira? Concéntrate, hija. Quiere decir que no has olvidado a Jefferson. Con esto, quiere decir que no lo has olvidado. Él es pasado. No te piques de esa manera. A mí me huele a llanto y despecho. Me dio vergüenza ajena”, agregó Magaly Medina.

Como se recuerda, las críticas de Magaly Medina a Yahaira Plasencia datan desde hace mucho tiempo. En una reciente entrevista radial en el programa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, Medina dijo que la intérprete de “Señor Mentira” consiguió su éxito gracias a Jefferson Farfán.

“Yahaira aparece en el círculo del espectáculo de la mano de Jefferson Farfán. A ella, Jefferson le pone orquesta, (en cambio) a Daniela nadie le hizo las cosas fáciles. Yo indudablemente la prefiero, además la que tiene talento para cantar es Daniela... a ver, pon a Yahaira a que cante las canciones en inglés que canta Daniela”, precisó.

“O sea, ‘aguántate un poquito, bájate de tu nube’. No me gustaba lo jactanciosa que era ella, esa falta de sencillez, y eso de poner siempre a Jefferson Farfán por delante. ¡Ahora (que no está con él) la quiero ver!”, añadió.

