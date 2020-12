Micheille Soifer contó en En Boca de Todos, que viajó a México para trabajar en el relanzamiento de su carrera musical, luego de haber firmado un contrato con una disquera.

Antes de viajar, la popular Michi se animó a contar cuáles son sus mejores cábalas para recibir el nuevo año 2021, el cual ha sido muy complicado para todos en el mundo debido a la pandemia por coronavirus.

“A las 12, te comes tus uvitas. Yo seis nomas, es que no me entra mucho (…) yo antes me comía un kilo”, comentó la chica reality bromeando con la reportera.

Cabe mencionar que unas de las cábalas de Micheille Soifer son: Comer 12 uvas, ponerse todo el dinero en los bolsillos del pantalón, entre otros.

CORREO - Michelle Soifer y sus mejores cábalas para Año Nuevo

A MÉXICO POR UN SUEÑO

Micheille se fue a vivir a México y está alejada de su familia, ya que en dicho país, cumplirá su sueño de volver a relanzar su carrera musical. A través de su cuenta oficial de Instagram, la chica reality recordó lo difícil que ha sido el 2020 tras la llegada del coronavirus.

“Feliz navidad. Este año fue de reflexión, de dolor, de preocupación por todo lo que pasamos. ¡Cambió todo! Antes mostrábamos amor acercándonos, hoy lo demostramos manteniendo nuestra distancia”, escribió Micheille Soifer desde México.