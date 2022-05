Enfureció. La conductora del programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina, explotó contra Christian Domínguez, conductor de América Hoy, por opinar sobre el caso de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes.

Como se recuerda, la modelo exige actualmente una nueva conciliación con su exesposo respecto a su hija Mía.

“Yo considero que así nos cueste como padres, la bebé tiene que estar con la mamá porque madre es madre. La bebé siempre va a estar pegada a la madre, el papá es un sostén”, manifestó Domínguez, declaraciones que la urraca no dudó en responder.

“Christian metió su bocota, no sé por qué (…) le han hecho creer que él es opinólogo, le han hecho creer hace tiempo, en ese programa, que él tiene calidad moral para poder opinar sobre estos temas”, indicó.

Posteriormente, agregó: “No hijito, no has entendido ni miércoles en todo este tiempo, y eso que tienes hijos, tienes una hija grande. Por supuesto lo que pasa es que algunos padres cuando se divorcian dejan a la madre y a los hijos”.

En otro momento, la periodista se refirió a los hijos del cumbiambero y sus escándalos por infidelidad. Según comentó, la primera pareja del intérprete “la pasó mal” luego de su separación con el intérprete y, por ende, también su hija.

“Los padres irresponsables dicen ‘Que se quedan con la madre’ (…) ah, qué rico, no, tú también tienes parte importante en eso (…) Esta creencia absurda y machista, antigua, que solo la mamá se debería quedar con los hijos... no, eso ya no se estila, no se usa. Claro, tú tienes hijos por aquí y por allá, que cada uno se quede con sus madres... lo que necesita un niño cuando va creciendo es protección y los valores”, puntualizó Medina.