Cuenta su verdad. El futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba declaró al programa Magaly TV La Firme que durante el ‘ampay’ a Melissa Paredes, su esposa en aquel entonces, ambos aún mantenían una relación matrimonial.

Como se recuerda, la también conductora de televisión fue “ampayada” el martes 19 de octubre, del año pasado, en situaciones comprometedoras con su ex compañero de baile, en el reality “Reinas del Show”, Anthony Aranda.

“Dormimos en la misma cama, si hasta el día del ampay hemos dormido en la misma cama (…) ¿Cómo una persona puede ser tan egoísta y tirar su familia a la basura por un momento así”, afirmó el exesposo y padre de la hija de Paredes.

La entrevista completa, que será presentada el lunes 23 de mayo a las 9:45 pm., fue fraccionada por el citado espacio de TV, quien publicó un adelanto de las declaraciones del popular Gato Cuba.

“Me pidió perdón para volver”, detalló el futbolista en diálogo con la periodista Magaly Medina, presentadora de dicho programa.

En otro momento, se escucha que la urraca también interroga al jugador de fútbol: “Un mes antes del ampay, ¿Melissa le comunica a tu papá que estaban pensando darle un hermanito a tu hija?”, respuesta que será presentada en solo un día.

Ethel Pozo emitirá entrevista con Melissa Paredes luego que el Gato Cuba habló con Magaly

La conductora de TV Ethel Pozo entrevistó a Melissa Paredes luego que Magaly Medina anunció que emitirá una entrevista con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel, emitió un comunicado para anunciar que la entrevista de Pozo a Paredes será emitida el lunes 23 de mayo en el programa “América Hoy”.

Rodrigo ‘Gato’ Cuba habló con Magaly Medina

La periodista Magaly Medina presentó un adelanto de la entrevista exclusiva que se verá el próximo lunes 23 de mayo con el futbolista, Rodrigo Cuba, quien dejó sorprendidos a propios y extraños al revelar que su exesposa, Melissa Paredes, no pagaba ni siquiera la cuenta de su celular.

“Yo me encargaba de pagar a la empleada, mantener la casa... Ella lo que hacía con su dinero es gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono celular. No pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro, el mantenimiento de su carro. Y a raíz de todo esto yo le digo: ‘empieza a pagar todas tus cosas, empieza a pagar la mitad de luz, la mitad del condominio, empiezas a pagar la mitad de las cosas como corresponde’. Lo primero que hice fue cancelar el adicional de mi tarjeta de crédito”, señaló Cuba.