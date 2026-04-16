Magaly Medina cuestionó con dureza el incidente protagonizado por Marisol en una calle de Monterrico, donde fue registrada en medio de una discusión que habría derivado en una agresión física contra un hombre identificado como Jozip Molleda.

El incidente tuvo amplia repercusión en el programa de espectáculos, donde la conductora se pronunció con duros términos sobre la actitud de la cantante.

Medina cuestionó la reacción de la intérprete y sostuvo que, si bien rechaza la violencia, consideró inapropiada su conducta en plena vía pública.

“ Si alguien te insulta, el que baja de nivel es quien suelta el insulto, pero una dama no se va a poner a perseguir al tipo… había camarógrafos, reporteros, chupes, se le olvidaron los modales, lo lady, ella era una palomilla chiclayana, correteando al bandolero. Bien que se merecía, pero para eso están los caballeros, hacerla respetar, pero no ella pues a hacer ese papelón, usted es una cantante, que no se porte como palomilla de la parada, parecía una pirañita ”, manifestó.

La conductora también enfatizó que la violencia no debe responderse con más violencia, incluso si el conflicto se origina por provocaciones o insultos.

“ La agresión venga de donde te venga no concordamos… el que pierde es la otra persona, pero no te vas a poner a responder lo que te diga un patán de la calle… eso es descender de nivel, bajar al nivel del desagüe ”, agregó.

Además, lanzó un comentario irónico sobre lo ocurrido: “ Un poquito más de control emocional señora Marisol y además un poquito más de ejercicio, lo bueno es que gastó bastantes calorías ”.

Marisol afirma que fue víctima de discriminación tras ser captada peleando con hombre en plena calle

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió un adelanto de su programa de este miércoles 15 de abril, en el que anuncia que abordará la polémica pelea protagonizada por Marisol junto a un hombre en la avenida El Polo, en Monterrico.

El programa de Rodrigo González presentó el parte policial que detalla el incidente de violencia.

“La persona Luisa Marisol Ramírez manifiesta que escuchó palabras ofensivas, como ‘conchuda, conch..., chola de mier...”, indica el documento.

Asimismo, se muestran imágenes del brazo de la “Faraona”, en el que se aprecian presuntos rasguños, y se consigna que habría sido víctima de discriminación y violencia por parte de Manuel Molleda, quien sería un parqueador de la zona.

Según el parte policial difundido por Q’ Bochinche, alrededor de las 11 de la mañana del martes 14 de abril, Marisol habría llegado a un karaoke ubicado en la avenida El Polo y estacionó su vehículo frente a un chifa.

El valet parking, identificado como Manuel Molleda, señaló que intentó ubicar al propietario del vehículo y le solicitó en varias ocasiones que lo retirara, debido a que obstaculizaba el tránsito. Según su versión, el auto fue movido a un lado y, cerca de las 4 de la tarde, Marisol descendió del local para retirarse.

“Empezó a proferir comentarios como ‘ustedes son dueños de la pista’, mientas él le reclamó por haber estacionado el vehículo obstaculizando el libre tránsito y ella empezó con la agresión física, con arañones en el rostro y golpes con un celular en la cabeza. El hombre quiso retirarse del lugar pero Marisol continuó insultándolo y él le propinó una patada al vehículo, así como golpeando uno de los espejos retrovisores, con el fin de que ella no se retire del lugar antes de que llegue la Policía”, se lee en el testimonio del hombre de acuerdo con el acta policial.

El documento también recoge la versión de la artista, quien afirmó que se encontraba grabando un videoclip en un karaoke de Monterrico y que, al intentar retirarse en su vehículo, un hombre le habría gritado “conchuda”, a pesar de que la unidad ya había sido reubicada.

Marisol señaló que se dirigió al chifa para confirmar si el hombre laboraba en el establecimiento, y que el gerente le indicó que no figuraba como trabajador de su local.

“Al retirarse nuevamente escuchó otra expresión ofensiva, regresó para increparlo y la insultó con palabras soeces y adjetivos discriminatorios, como ‘chola, serrana de mier...’, razón por la cuál reacción propinándole una cachetada”, señala el documento.