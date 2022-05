La periodista de espectáculos, Magaly Medina, no cree en la palabra de Melissa Paredes sobre su negativa de haber sido infiel a su esposo Rodrigo Cuba tras haber dado una entrevista al programa ‘América hoy’ donde señaló que su exesposo sí sabía sobre su gusto por Anthony Aranda.

“La palabra de Melissa vale dos centavos. Ha dado tantas versiones que nadie le cree, se para frente a una cámara y miente con una desfachatez increíble. El ‘gato’ ha traído abajo esa imagen de mujer que se pagaba todo y que ahora es igual, todo para justificar el nivel económico de su actual pareja, que no se le acerca al presupuesto de su exesposo”, señaló Magaly Medina al diario El Trome.

Medina calificó como “lágrimas de cocodrilo” al llanto de Melissa Paredes en televisión. Según ella, lo que busca la actriz con el pedido de nueva tenencia es que Rodrigo Cuba le pase manutención.

“Creo que ella busca más días con su hija para que el ‘gato’ le pase una manutención porque a ella no se le conoce empleo hasta el momento y dudo que el novio que tiene se haga cargo de su economía”, dijo.

“Siempre ha dicho una y otra vez que no fue infiel y no sale de ese guion cuando la verdad es que ella chapaba con el ‘activador’ y con su marido planeaba tener otro bebé. Que yo sepa los bebés no los trae la cigüeña”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Katia Palma sorprende a sus seguidores con nueva figura

Katia Palma sorprende a sus seguidores con nueva figura.