Magaly Medina arremetió con dureza contra Paolo Guerrero. La conductora de televisión expresó su indignación tras la reacción del futbolista frente a uno de sus reporteros, quien le consultó sobre su situación sentimental con Ana Paula Consorte. Ambos fueron vistos juntos a pesar de que anunciaron su separación días antes.

El incidente se registró en San Isidro, cuando el ‘Urraco’ del programa de Medina le consultó al futbolista de Alianza Lima sobre una posible reconciliación con la modelo brasileña. Aunque evitó dar declaraciones, Guerrero evidenció incomodidad al considerar que estaba siendo objeto de ironías y faltas de respeto.

Tras difundir las imágenes de la reacción de Guerrero frente a su reportero, Magaly rememoró con evidente molestia otro episodio protagonizado el popular ‘Depredador’.

“ Esta no es la primera vez que Paolo Guerrero cree estar en una cancha de fútbol donde puede comportarse de una manera violenta. En mayo de 2024, también se portó de una manera muy violenta, agresiva y patanesca con uno de mis reporteros que fue a entrevistarlo mientras él estaba con Ana Paula, precisamente, en una cafetería, también en San Isidro ”, comentó la periodista.

La ‘Urraca’ se pronunció además sobre el señalamiento del futbolista, quien afirmó que lo venían siguiendo.

“ Es que este es nuestro barrio, pues comprábamos el café ahí. No podemos ir a los mismos sitios que él va porque él cree que vamos siguiéndolo. ¿Tiene delirio de persecución o qué? ”, manifestó.

Sin embargo, Magaly no se detuvo ahí en sus cuestionamientos a Paolo Guerrero. La periodista puso en duda el manejo emocional del futbolista y le sugirió buscar ayuda profesional.

“ Además del delirio de persecución, creo que debería ir a terapia y manejar su control emocional porque no tiene nada ”, agregó.

En ese sentido, Medina deslizó un comentario dirigido a Ana Paula Consorte, al insinuar que solo hablaba español cuando le resultaba conveniente.

“ ¿Y ella qué hacía ahí? Estaba sentada, tranquila. Incluso cuando le pregunta… ‘Ay, no hablo español’. ¡Ay, qué graciosa! Para otras cosas sí habla español, como cuando hace sus comunicados, cuando habla con otros programas, ahí sí. Pero es que nosotros no somos sobones de nadie y él no nos puede ver ni en pintura, y nosotros a él tampoco ”, sostuvo.

Luego, la periodista no dudó en tildar a Guerrero de “malcriadazo” y reiteró su recomendación de que busque ayuda profesional.

“ Es malcriadazo, le gana la furia. Tan grandulón y todavía no ha aprendido a manejar sus emociones, a manejar su ira. Hay cursos, Paolo. Te recomiendo cursos de manejo de la ira. Hay muchísimos cursos de terapia para que aprendas a ser educado, sobre todo con una persona que te está tratando con mucho respeto y educación, más de la que tú mereces, porque a mí, por ejemplo, tú no me mereces ningún respeto ”, concluyó.