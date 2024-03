Magaly Medina critica visita de su reportera a Julián Zucchi: “Él ni siquiera la acompaña al taxi”

Cámaras de Magaly Tv La Firme captaron a la reportera del programa, Priscila Mateo, visitar el edificio donde vive el actor Julián Zucchi en el distrito de Magdalena.

Según lo que se ve en las imágenes emitidas hoy, la periodista visitó al ex ‘Parchís’ a las 11 de la noche del viernes 15 de marzo y se retiró del lugar a las 02:16 a.m. del día siguiente.

“Él no la acompaña, ni siquiera la acompaña al taxi afuera”, comentó Magaly Medina, quien además reveló que en la mañana Priscila Mateo le había comentado que ella y el excombatiente se habían quedado conversando en el estacionamiento del edificio, algo que fue desmentido por el propio Julián, quien afirmó, en un comunicado, que habían conversado en una sala del edificio.

“Mira la cara de asustada de ella y él con una sonrisa de oreja a oreja. Si él ya sabía que había gente que podía estar grabando afuera, ¿por qué la mando a los leones a ella sola? Cualquiera va y la acompaña”, cuestionó la popular ‘Urraca’.

La conductora de televisión criticó el actuar del actor dejándola que salga junto al vigilante del edifico para tomar el taxi, mientras él queda dentro de la propiedad.

Por la noche del mismo sábado en que la reportera regresa a su casa tras su visita a Julián, el actor la acompaña a una reunión con sus amigas, algo que también fue cuestionado por la presentadora de televisión.

“Parece que muere por él. Está embobada con él y cuando una mujer se enamora como si tuviese 15 años no hay nada que se pueda hacer. Y no escucha a nadie, ya todos le hemos dicho con la experiencia que tenemo a lo que se atiene, pero este tipo no merece nada, ni un poquito de atención”, arremetió.