La conductora de televisión Magaly Medina sorprendió al utilizar varios minutos de su programa para hacer duros comentarios sobre la reciente pedida de mano que le preparó Deyvis Orosco a su pareja Cassandra Sánchez de Lamadrid.

“Yo creo que el compromiso no es en tu mundo, luego en el mío, luego en el de tu papá o de tu mamá. El compromiso matrimonial cuando un hombre le pide casarse a una mujer es entre el hombre y la mujer. Lo haces público si quieres o no, pero no le estás pidiendo matrimonio en todos sus círculos sociales”, comentó en un inicio la popular ‘Urraca’.

Asimismo, Magaly Medina recordó que la pedida de mano se hizo pública el pasado 24 de octubre en las redes sociales de ambos.

“Cómo haces para en un concierto decirle otra vez, arrodillarte, hacer el show y montar el circo para decirle ‘¿quieres casarte conmigo?’ y sacar una cajita. ¿Cómo haces? Él fue y le dijo a Cassandra ‘dame el anillo que lo voy a poner de nuevo en su cajita y lo voy a sacar en medio del concierto’”, agregó la conductora.

“Incluso Cassandra se presta al juego y hace cara de sorpresa como si esta fuera la primera vez que él le pidiera matrimonio, supuestamente se lo ha pedido el año pasado. De verdad no entiendo”, sostuvo bastante confundida Magaly Medina.

Finalmente, Magaly Medina señaló que hubo “mucho show” en dicha pedida de mano y aseguró que no se guardará sus críticas pese a ser amiga de Jessica Newton.

“De verdad que me ha parecido de mal gusto. Yo que celebro todo lo romántico, yo que soy una enamorada del amor, pero ya me parece mucho show, de verdad que sí”, sentenció.

