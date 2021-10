La glamurosa fiesta por el primer año de la hija de Samahara Lobatón continúa dando que hablar entre los programas de espectáculos. Es por eso que el organizador del evento, Yunko do Santos, llegó al set de Magaly Medina para contar más detalles de la celebración.

Precisamente, fue el mismo planificador de eventos quien reveló que Samahara Lobatón terminó pagando al contado solo la mitad de todo lo que costó la fiesta, es decir, un monto de 60 mil soles.

Sin embargo, la polémica conductora de televisión cuestionó que eso sea cierto y hasta le pidió mostrar los vouchers con los pagos hechos por la hija de Melissa Klug.

“Yo la he visto agradecer algunas empresas de esta fiesta, entonces no se puede decir que todo ha sido pagado, porque realmente ahí hay mucho agradecimiento”, comentó en un inicio Magaly Medina.

“Le has ahorrado la publicidad a esas marcas en televisión. Objetivo cumplido: canje, pero canje pues. No me vengas a decir que te pagaron cash”, agregó entre risas la popular ‘Urraca’.

Por su parte, el organizador Yunko do Santos señaló que a él le escriben muchos famosos como María Pía Copello y la propia Magaly Medina, y es él quien evalúa si le conviene aceptar trabajar por canje.

En ese momento, Magaly Medina le recordó que el arco de globos que utilizó para ella eran más bonitos que los que usó para la hija de Samahara Lobatón. “O sea, esos eran feos porque eran de canje”, sostuvo Medina.

“Si ella hubiera tenido que pagar por eso, ella no necesitaba agradecer a nadie”, sentenció la figura de ATV.

¿Cuánto costó la fiesta de la hija de Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón dejó en claro, en una entrevista para ‘En Boca de Todos’, que ella y su pareja, pagaron por la fiesta, descartando cualquier presencia de canje publicitario de diversas marcas.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de miles de usuarios fue, que la hija de Melissa Klug, posteaba e iba agradeciendo a las marcas y profesionales que la apoyaron en la realización de su fiesta.

Sobre el monto exacto del costo de la fiesta, fue Ricardo Rondón quien lo reveló: “Ahora entiendo los 30 mil soles, 30 mil soles ha invertido para esta celebración, pero, ¿salió de tu bolsillo o es puro canje?”.

