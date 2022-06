Tessy Linda se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” para denunciar que el cantante Néstor Villanueva la amenaza con difundir un video íntimo protagonizado por los dos.

Magaly entrevistó a Tessy, pero la versión de la bailarina no convenció a la periodista. Al ver un pequeño extracto del supuesto video íntimo, Medina indicó que las personas en el mencionado clip no era Tessy ni Néstor.

“Una cosa es estar en la intimidad con alguien, pero de ahí tener un video íntimo y que este sirva para chantajear es diferente”, recalcó la conductora de espectáculos.

Néstor Villanueva amenaza con demandar a Tessy Linda

Ante la acusación de Tessy Linda, el aún esposo de Flor Polo se comunicó con el programa de Magaly Medina para desmentir que él anda amenazando a la bailarina con difundir un video íntimo.

“Para empezar esa persona, no soy yo, a mí me causa demasiada molestia que se esté hablando cada rato de mi persona. Yo voy a tomar medidas legales porque no soy yo la persona, deben analizar bien”, indicó.

