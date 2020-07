El periodista César Alfredo Vignolo denunció, ante el Ministerio Público, a la conductora de televisión Magaly Medina por salir en su programa con miembros de su equipo dentro de su casa, pese a dar positivo al nuevo coronavirus, COVID-19.

En el documento al que tuvo acceso Correo, se observa que, en la tarde de este domingo, el comunicador interpuso la denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro por el presunto delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa.

Este diario se comunicó con Alfredo Vignolo para conocer los motivos que lo llevaron a acusar legalmente a la conductora de ‘Magaly TV: La Firme'.

“Es inadmisible que estando ella contagiada acepte que un camarógrafo y un asistente de cámara vayan a su domicilio para hacer su programa. Me imagino que el camarógrafo y el asistente tienen esposa, madre o hijos. Qué pasaría si las familias de ambos se contagian, quién asume la responsabilidad. La señora habla que cumple los protocolos dados por el Minsa. El Minsa es claro, uno tiene coronavirus y simplemente se queda en su casa”, dijo el periodista.

Al ser consultado sobre lo afirmado por Medina, de que tienen un grupo de infectólogos que asesora a su equipo para que sigan los protocolos de bioseguridad, Vignolo indicó que, si es cierto, ATV se convirtió en un centro infeccioso.

“Sinceramente dudo de esa versión, igual que la versión que dice que hay un infectólogo que cada 15 días les hace los exámenes a la gente de ATV. Si fuese verdad, de que esas dos personas tuvieron coronavirus, entonces ATV se ha convertido en un canal infeccioso. Si Magaly y Ney Guerrero están con coronavirus, y las dos personas también, es mucha casualidad que otras personas del mismo canal estén con ese virus”, indicó.

Finalmente, el denunciante calificó como incorrecto que Magaly Medina esté publicando fotografías en su cuenta de Instagram,, haciendo su programa, cuando la situación en el país está crítica a causa de la enfermedad respiratoria.

“Tampoco me parece correcto que aparezcan fotos donde ella está en su cama con pijama, haciendo su programa y todo lo demás. No estamos para eso. La vida se respeta, estamos en una situación demasiado crítica, la señora no tiene ninguna corona. Simplemente tiene la obligación de cumplir estamentos dados por el Gobierno, en cuanto a lo que es el aislamiento. No había necesidad de salir”, expresó.

“Acá no solamente se trata de ella, el tema también es de los dueños del canal. Dios no quiera que fallezca una persona con el antecedente que Ney Guerrero y Magaly Medina están coronavirus, también las dos personas. Están incumpliendo las normas dadas por el Minsa”, finalizó.

