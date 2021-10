Magaly Medina criticó a ‘La Academia’, reality del programa Esto es Guerra, pues refirió que varios integrantes ya no están en edad de actuar como alumnos. “Será la academia geriátrica” , ironizó la conductora de espectáculos.

En el programa Magaly TV “La Firme”, que se emite en ATV, la conductora arremetió contra los chicos reality Melissa Loza, Paloma Fiuza, Alejandra Baigorria, Mario Hart y Mario Irivarren.

“¿Cómo le pueden poner uniformes a tremendos viejonazos?; pero ¿Qué academia ni de preparación? ¿Dónde se ha visto? ¿Quién se va a creer que todos estos van a hacer alumnos? La única que podría hacer ese papel es Luciana Fuster”, incidió.

Magaly Medina dijo que Melissa Loza no parece una alumna de una academia, sino la madre de las estudiantes. “Será la mamá de las alumnas, le podrían dar un papel así. No le pueden hacer ese ridículo”, dijo.

Además, consideró que su amiga María Pía Copello, quien hace el papel de directora en el reality, parece más joven que las alumnas. Además, fustigó a Paloma Fiuza, de quien -refirió- que también parece la mamá de una alumna o una profesora de una academia.

“Cara de profesora le veo yo, la hubieran puesto como una profesora o como una mamá joven de una alumna. Que ridiculez ponerle un uniforme y una mochilita a tremendos viejonazos”, insistió Magaly Medina.

La conductora de espectáculos, también criticó a Alejandra Baigorria. “¿Le ven cara de protagonista de una telenovela juvenil? La mujer necesita ayuda estética; pero rapidísimo. Le voy a pasar el número de mi doctora... Yo por ejemplo no aceptaría (ese papel) porque jovencita no soy”, indicó.

En tanto, sobre Ducelia Echevarría dijo que el nuevo look no le da y le hace mayor. “¿Quién es? Ducelia, Ducelia Echevarría parece mi hermana, ¿Qué le han hecho a la pobre? Tiene 28 años, pero se la ve.... No sé si es la iluminación o el maquillaje. No le va ese color, de pelo rubia le iba mejor”, refirió

Mario Hart y Mario Irivarren tampoco se salvaron de las críticas en ATV. “¿Quién va a creer? ‘El chato’ (Mario Hart) la pega de palomilla con la gorra volteada? A su edad, después de ser veterano de varios realities, además, es papá”, dijo Magaly Medina.

