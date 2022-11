Magaly Medina arremetió contra la producción de su programa, debido a las constantes falles en switcher. La conductora de TV invitó a sus trabajadores que no le siguen su ritmo a que renuncien.

“Para llegar a este video tienen que jugar a la yan ken pó, algo tan simple y tan sencillo, felizmente que estamos terminando el año. Mil disculpas a mi público porque estas son faltas de respeto a mi público, falta de profesionalismo de alguna gente”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “es cierto, tengo escasez de personal en islas de edición, pero la falta de profesionalismo de algunas personas hacen que yo esté dando la cara y pasando estas vergüenzas y lo he pasado hace tanto”.

“La gente que no trabaja a mi ritmo y que no se siente responsable por rendir a un público, yo creo que las puertas para el programa están abiertas. Gracias, he hecho mi memo al aire”.

TE PUEDE INTERESAR