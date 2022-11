¿Se volverán a juntar? En conversaciones con la prensa, Rodrigo González no descartó la posibilidad de volver a juntarse con su examiga Magaly Medina, ya que en la TV todo puede pasar.

“A Magaly no le digo nada, le deseo lo mejor, lo que he tenido que decir ya se lo dije al aire (...) Cada uno sabe hacer los suyo, cada uno tiene su público, su trayectoria. Nada de eso va a cambiar por lo que me diga ella a mí o por lo que le diga yo a ella”, expresó Rodrigo González para Trome.

Luego continuó con: “nunca descarto nada, en televisión nunca hay que decir que no a nada. No está en mis planes, aparte que no puedo hacerlo por cuestiones de contrato, pero eso no quiere decir que todo bien ¿no?”

