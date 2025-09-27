Magaly Medina dio a conocer que antes de la agresión de Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez, este último había sido ubicado gracias a mensajes enviados a un integrante de su programa. Según relató, Salcedo escribió directamente a uno de sus investigadores de Magaly TV La Firme.

“10:42 de la mañana le escribe a uno de mis investigadores y le pone: ‘Apareció Christian’ y a nosotros no nos interesaba buscarlo porque el tema Maju ya lo habíamos cerrado”, señaló la periodista en su espacio televisivo.

Según Magaly Medina, Gustavo Salcedo le envió la ubicación de Christian Rodríguez y un supuesto mensaje de reglaje a la esposa de él, minutos antes del ataque | Foto: Magaly TV (Captura)

Así le anunciaron a Magaly Medina sobre la golpiza de Christian Rodríguez en una calle de San Isidro | Foto: Magaly TV (Captura)

Así quedó el auto de Christian Rodríguez tras el presunto impacto de Gustavo Salcedo | Foto: Magaly TV (Captura)

Poco después, el esposo de Maju Mantilla volvió a comunicarse. “A las 10:50 le manda un pantallazo de una comunicación de celular, donde alguien le dice que el productor está con su esposa e hijo. (Le escriben:) ‘Su esposa es recontra brava, ya la tasé’” , detalló Medina al mostrar la prueba.

Finalmente, la conductora indicó que se enteraron de la agresión contra Rodríguez cuando a la sección ‘Chismefono’ llegó información del hecho.