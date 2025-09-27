Magaly Medina dio a conocer que antes de la agresión de Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez, este último había sido ubicado gracias a mensajes enviados a un integrante de su programa. Según relató, Salcedo escribió directamente a uno de sus investigadores de Magaly TV La Firme.
“10:42 de la mañana le escribe a uno de mis investigadores y le pone: ‘Apareció Christian’ y a nosotros no nos interesaba buscarlo porque el tema Maju ya lo habíamos cerrado”, señaló la periodista en su espacio televisivo.
Poco después, el esposo de Maju Mantilla volvió a comunicarse. “A las 10:50 le manda un pantallazo de una comunicación de celular, donde alguien le dice que el productor está con su esposa e hijo. (Le escriben:) ‘Su esposa es recontra brava, ya la tasé’”, detalló Medina al mostrar la prueba.
Finalmente, la conductora indicó que se enteraron de la agresión contra Rodríguez cuando a la sección ‘Chismefono’ llegó información del hecho.