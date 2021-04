Las parejas de los candidatos presidenciales, Daniel Urresti, y Hernando de Soto se presentaron en el programa de Magaly Medina, y terminaron bailando junto a la periodista de espectáculos.

Se trata de Juanita Pastor, esposa de Daniel Urresti; y Carla Olivieri, pareja de Hernando de Soto, quienes despidieron la edición del programa de espectáculos al ritmo de alcatraz ; e incluso la primera hizo bailar a la conductora de “Magaly TV La Firme”.

Como se sabe, días atrás, Juanita Pastor dijo al dominical “Día D” fue preguntada por la personalidad de su esposo y su fidelidad en el matrimonio. “Es el hombre amoroso, cariñoso, el esposo que nunca me ha sacado la vuelta, al menos nunca me he enterado”, señaló.

En tanto, Carla Olivieri (52) es la pareja de Hernando de Soto, con quien lleva más de 9 años de relación tras conocerlo por motivos laborales el 2005.

Se conoció que la historia de amor de ambos empezó por los continuos viajes que tenía Carla Olivieri, quien actualmente es rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).

