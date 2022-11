En la última edición de su programa, Magaly Medina se mostró indignada tras ver foto de Dalia Durán brindando junto a John Kelvin, luego de haber firmado una conciliación por el bien de sus pequeños hijos.

“Está sentada al lado de su abusador, de su maltratador, del hombre que la golpeó y que además públicamente la humilló. Ahí los dos bien juntitos sentados alzando una copa de vino. Es una cachetada a todas las mujeres y sobre todo a este programa y al equipo que la hemos defendido y la hemos apoyado”, arremetió Magaly Medina.

Luego continuó con: “a mí me da la gana de ya no apoyarla más… yo ahí lo dejo, que se defienda sola porque creo que ella no sabe lo que quiere, ella tiene que tener terapia y si no la tiene, yo no me voy a andar preocupando por otras personas porque finalmente me preocupo primero por mí”.

