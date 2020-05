En la última edición del programa de Magaly Medina, se difundieron imágenes del deportista Jackson Mora, quien incumplió el aislamiento social para visitar a Tilsa Lozano en pleno estado de emergencia nacional por coronavirus.

Según señaló Magaly Medina, Jackson llegó hasta el edificio donde vive la modelo el viernes 8 de mayo y estuvo ahí por 40 minutos aproximadamente, pese a tener el pase laboral vencido.

“De que entró al estacionamiento del edificio, entró, no nos consta que haya entrado al departamento, pero de que fue a visitar a Tilsa, sí lo hizo. ¿Se acuerdan cuando Tilsa Lozano estaba haciendo su cuarentena y pedía a todos que no salgan de sus casas, pidiendo a los ‘influencers’ que hagan otros tipos de mensajes? (...) Sor Tilsa Lozano, no sé qué bicho le picó, un poco más y nos dice que hay que hacer yoga", arremetió Magaly Medina.

TILSA SE DEFIENDE

En redes sociales, Tilsa compartió un video en la que explica el por qué su actual pareja fue a su departamento. Según ella, Jackson solo fue a dejarle algunas cosas.

“En el caso de Jackson Mora, efectivamente, él entra hasta mi cochera. Nadie, nadie, absolutamente nadie, ni el papá de mis hijos entran a mi casa. O dejan las cosas en la puerta del edificio o entran a la cochera y dejan las cosas ahí y yo las recibo. En toda la cuarentena, yo habré salido unas tres veces como mucho, o cuatro, de mi casa para cosas muy puntuales”, explicó.

Tilsa Lozano se defiende tras ser acusada de incumplir las medidas de aislamiento social obligatorio

