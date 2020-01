Tras conocer las altas tarifas que supuestamente cobra la popular policía Jossmery Toledo por publicación en las redes sociales, Magaly Medina no dudó en criticar duramente a la modelo que se hizo conocida gracias a un video viral en Tik Tok.

“Tiene mánager, o sea ya no hablas con ella, y la mánager es la que pone las cifras. (...) Yo digo y las policías que vemos en las calles, de tránsito, cuidando la seguridad ciudadana, también todas tienen ese derecho de hacer Tik Tok, animar eventos, posar para revistas. ¿La Policía les autoriza a hacer todo ese tipo de actividades? ¿Ella tiene corona en la Policía?”, comentó en un inicio la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la polémica conductora de televisión calificó de “bataclana” a Jossmery Toledo y señaló que no debería seguir vistiendo el uniforme de la Policía Nacional del Perú.

“Yo creo que las reglas de la Policía son bastante estrictas. No debería ella de mantener dos cosas paralelas tan públicas así, claro que no hace nada de malo, pero si ella es policía, digo yo todos los policías podrían hacer lo mismo también. (...) Uno tiene que ser honesto y decir ‘ya pues, tengo alma de bataclana’ y no seguir vistiendo el uniforme policial”, sentenció Magaly Medina.