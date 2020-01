En su segunda edición, Magaly Medina tuvo como invitada a la periodista Juliana Oxenford, quien contó sus inicios en la televisión peruana y, también, sobre su relación y el infierno que vivió tras la muerte de su expareja Álvaro Ugaz.

Cabe mencionar que Oxenford le agradeció a Magaly por haber tenido unas sentidas palabras en aquellos tiempos cuando pasaba por duros momentos.

“Yo quería agradecerte, ni siquiera te lo podría decir en privado, pero a raíz de estas imágenes me provoca decírtelo. Cuando pasó esto, yo estuve muy alejada de los medios, pero en un momento, cinco o seis meses que lograba acceder a cierta información, alguien de mi familia, no sé si mi mamá o mi hermana me dijo que habías tenido unas palabras muy sensibles y cariñosas hacia mí, sin conocernos en esa época”, comentó la periodista.

Luego continuó con: “Yo agradecí tus palabras, porque en medio de ese momento tan difícil y doloroso para mí, no solo hubo ruido, y lógico, o sea, dos periodistas, ella menor que él, ella achorada, él mucho más tranquilo, también hubo muchas mentiras de gente que nunca quiso que estuviéramos juntos porque dicen que yo era más protagónica que él”.

Juliana también confesó que en las reuniones de su expareja siempre la criticaban por su forma de ser:

“Amigas o novias de amigos cercanos a Álvaro, esto nunca lo he dicho, que tenían un poco el perfil bajo, en las reuniones hablaban de cocina, y ellos de política, entonces yo me metía porque era periodista a diferencia de muchas. Creo que algunas trabajan en prensa, pero, en fin, ya no existen. Siempre decían y por qué es así, por qué tiene un tatuaje”, enfatizó la periodista.

SOBRE EL TRÁGICO ACCIDENTE

En la entrevista, Julia comentó que muchas personas la culparon del accidente que tuvo su expareja:

“Álvaro era tan buena gente, que, si se atrevían a hablar mal de mí, él les rompía la cara. A raíz de su muerte y que no estaba para defenderme, empezaron a decir que la culpa del accidente era mía. Yo no estaba en ese carro porque venía de Cañete".

