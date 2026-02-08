Este lunes 9 de febrero, Magaly Medina retoma la conducción de ‘Magaly TV, La Firme’ con una primicia que —según adelantó— impactará en la farándula peruana. La presentadora ya lanzó el avance, causando revuelo entre el público.

‘La Urraca’ adelantó que a las 9:45 p. m. revelará la identidad de un personaje que parecía ser un “esposo ejemplar”, pero que habría terminado convirtiéndose en el “rey de la noche”. La propia Magaly narró la promoción, por lo que no se descarta que se trate de una figura de relevancia.

“ Este lunes en ‘Magaly TV La Firme’. Enamoró a todos con su historia de amor, era el esposo y el caballero ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche ”, se escucha en el avance.

“Volvimos, se acabaron las vacaciones”, añadió la ‘Urraca’, quien vuelve renovada a su set tras someterse a una cirugía facial en Argentina.