Magaly Medina empezó su programa con un tono irónico, respondiendo de forma indirecta a las críticas de Ethel Pozo y Yahaira Plasencia.

Entre bromas del equipo, que la llamó “abuelita”, la periodista respondió: “ Bien irrespetuosa la gente acá ”.

“ Voy a decir que me están agrediendo, ¿ah? Que eso es violencia contra la mujer. Tú no me puedes venir a decir vieja, anciana y todo lo demás. Está bien que trabajes conmigo, pero no me ofendas porque te puedo demandar, ¿ah? ”, agregó.

En esa misma línea, reafirmó su posición con otra frase igualmente sarcástica: “ Y puedo pedir garantías contra mi vida porque estás atentando contra mi honor. Me estás violentando. Tú sabes que yo soy una persona que tiende a la depresión, entonces eso es una agresión ”.

“ Ay, es que me está pegando la victimización que está de moda ”, añadió la ‘Urraca’.

Lejos de limitarse a la ironía, Magaly Medina también fue clara al fijar su postura ante las críticas que viene recibiendo.

“Déjame intentarlo alguna vez, ya que como yo nunca lloriqueo cuando a mí me critican, cuando a mí me dicen de todo. Y a mí me han dicho barbaridades, ¿ah? Barbaridades”, aseguró.