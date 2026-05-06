Magaly Medina empezó su programa con un tono irónico, respondiendo de forma indirecta a las críticas de Ethel Pozo y Yahaira Plasencia.
Entre bromas del equipo, que la llamó “abuelita”, la periodista respondió: “Bien irrespetuosa la gente acá”.
“Voy a decir que me están agrediendo, ¿ah? Que eso es violencia contra la mujer. Tú no me puedes venir a decir vieja, anciana y todo lo demás. Está bien que trabajes conmigo, pero no me ofendas porque te puedo demandar, ¿ah?”, agregó.
En esa misma línea, reafirmó su posición con otra frase igualmente sarcástica: “Y puedo pedir garantías contra mi vida porque estás atentando contra mi honor. Me estás violentando. Tú sabes que yo soy una persona que tiende a la depresión, entonces eso es una agresión”.
“Ay, es que me está pegando la victimización que está de moda”, añadió la ‘Urraca’.
Lejos de limitarse a la ironía, Magaly Medina también fue clara al fijar su postura ante las críticas que viene recibiendo.
“Déjame intentarlo alguna vez, ya que como yo nunca lloriqueo cuando a mí me critican, cuando a mí me dicen de todo. Y a mí me han dicho barbaridades, ¿ah? Barbaridades”, aseguró.